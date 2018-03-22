Говорить о прорыве в отношениях РФ и США рано — Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что говорить о каких-то прорывах в отношениях Москвы и Вашингтона после разговора Путина и Трампа рано.

По его словам, сначала нужно наладить диалог, поэтому говорить о прорывах в отношениях Москвы и Вашингтона после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным преждевременно.

«До прорыва здесь еще далеко», — сказал Песков.