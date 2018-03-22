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Полигон у Волоколамска рекультивируют до середины июня

Полигон у Волоколамска рекультивируют до середины июня

 Матвиенко: Владимир Путин рассчитывает на последовательную и жесткую реализацию своего послания Федеральному Собранию

Матвиенко: Владимир Путин рассчитывает на последовательную и жесткую реализацию своего послания Федеральному Собранию
Савченко предлагала офицерам ВСУ уничтожить руководство Украины — Луценко

Савченко предлагала офицерам ВСУ уничтожить руководство Украины — Луценко

 Комитет Верховной Рады поддержал арест Надежды Савченко

Комитет Верховной Рады поддержал арест Надежды Савченко
​​​​​​​Косачев предложил перечитать «бондиану», чтобы лучше понять британский менталитет

​​​​​​​Косачев предложил перечитать «бондиану», чтобы лучше понять британский менталитет

 Премьер Сингапура предложил Путину принять участие в Восточноазиатском саммите

Премьер Сингапура предложил Путину принять участие в Восточноазиатском саммите

13:43   22 Марта 2018
Россия
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Говорить о прорыве в отношениях РФ и США рано — Песков

Говорить о прорыве в отношениях РФ и США рано — Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что говорить о  каких-то прорывах в отношениях Москвы и Вашингтона после разговора Путина и Трампа рано.

По его словам, сначала нужно наладить диалог, поэтому говорить о прорывах в отношениях Москвы и Вашингтона после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным преждевременно.

«До прорыва здесь еще далеко»,  — сказал Песков.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #трамп
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