Говорить о прорыве в отношениях РФ и США рано — Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что говорить о каких-то прорывах в отношениях Москвы и Вашингтона после разговора Путина и Трампа рано.
По его словам, сначала нужно наладить диалог, поэтому говорить о прорывах в отношениях Москвы и Вашингтона после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным преждевременно.
«До прорыва здесь еще далеко», — сказал Песков.
Телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом: результаты выборов, борьба с терроризмом, ситуация в Сирии, энергетика https://t.co/BkcJ6HgxhN— Президент России (@KremlinRussia) March 20, 2018