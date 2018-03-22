Премьер Сингапура предложил Путину принять участие в Восточноазиатском саммите

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун отправил главе российского государства Владимиру Путину телеграмму. В ней он поздравил президента с победой на выборах и пригласил поучаствовать в Восточноазиатском саммите.

Премьер сообщил, что в этом году Сингапур принимает 13-й Восточноазиатский саммит. По его словам, Россия является важным партнером Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По этой причине он пригласил Путина принять участие в саммите.

Ли Сянь Лун напомнил, что, кроме того, в этом году исполняется 50 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами.