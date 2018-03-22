Дмитрий Медведев принял решение об индексации пенсий с первого апреля

На индексацию пенсионных выплат планируется выделить десять миллиардов рублей.

Медведев сообщил о том, что индексация социальных выплат проводится каждый год в соответствии с размером коэффициента, рассчитываемого в зависимости от процента инфляции. В 2018 году на эти цели из бюджета будет потрачено более десяти миллиардов рублей.

Председатель правительства отметил, что индексация коснется четырех миллионов человек. В результате, средний размер пенсии увеличится на 2,9% и в итоге составит 9062 рубля.