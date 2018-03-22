Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что Великобритания не хочет действительно взаимодействовать с Россией в расследовании «дела Скрипаля». По его словам, все заявления британских властей бездоказательны.

Как отметил Песков, Лондон не предоставляет какую-либо информацию по этому делу. Все высказывания британского правительства не имеют никакой основы и «чаще всего лишены даже элементарной логики».

Напомним, в Великобритании 4 марта был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Москву в причастности к этому инциденту.