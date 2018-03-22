Полицейские проверили деятельность центра реабилитации в Раменском районе

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полицейские проверили деятельность одного из центров реабилитации в Раменском районе.

Управлению по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в реабилитационном центре для лечения алко- и наркозависимых незаконно удерживают пациентов. Сотрудники наркоконтроля проверили учреждение, расположенное в частном доме в деревне Новое Минино.

В реабилитационном центре находились 15 человек, из которых двое мужчин и женщину содержали незаконно. Они рассказали полицейским, что их привезли родственники для лечения от наркозависимости, но сотрудники реабилитационного центра заставляли молиться и читать религиозную литературу. Пациентов содержали под присмотром и никуда не выпускали.

Татьяна Петрова уточнила, что полицейские составили протокол административного нарушения по факту нарушения законодательства о свободе совести, свобод вероисповедания и о религиозных объединениях. Проверка продолжается, и по ее результатам примут решение в соответствии с законодательством.