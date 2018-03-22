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13:17   22 Марта 2018
Россия
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Песков назвал отвратительным сравнение России с фашистской Германией

Песков назвал отвратительным сравнение России с фашистской Германией

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва оскорблена высказываниями главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о том, что Россия использует предстоящий ЧМ-2018 в качестве пиар-хода в стиле Гитлера и Олимпийских игр 1936 года.

Сообщается, что такое сравнение привел британский депутат от Лейбористской партии Ян Остин. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон согласился с этими словами. 

Песков отметил, что подобное заявление «не подобает министру иностранных дел любой страны». Он назвал его «оскорбительным» и «отвратительным».

Автор: Виктория Разумовская
#песков #чм-2018 #борис джонсон #великобриатния
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