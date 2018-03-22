СК РФ возбудил дело после погрома в здании Россотрудничества в Киеве

Следственный комитет России возбудил ряд дел по факту февральского нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве. Также сообщается, что установлены личности некоторых подозреваемых.

Дела заведены по статье о нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой, а также по статье о надругательстве над государственным флагом РФ.

Напомним, 17 февраля украинские националисты напали на здание Россотрудничества, где начали все крушить и ломать. 18 февраля они разгромили отделения Сбербанка и Альфа-банка и выбили стекла в здании Российского центра науки и культуры.