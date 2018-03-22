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13:25   22 Марта 2018
Весь мир
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Совфед: Поведение Великобритании на международной арене недопустимо

Совфед: Поведение Великобритании на международной арене недопустимо

Британия намерена убедить большую часть стран-членов Евросоюза выслать российских дипломатов в знак солидарности с политикой Терезы Мэй, сообщают СМИ.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй хочет убедить страны Евросоюза присоединиться к обвинениям Лондона в адрес России по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ответ на требования Мэй, глава комитета по международным делам, член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение Великобритании, США и их сателлитов о высылке российских дипломатов из-за чувства «солидарности» не останется незамеченным в России: Москва планирует принять ряд незамедлительных «зеркальных» мер.

Косачев также добавил, что Британия отчаянно ищет поддержки своих действий в отношении России для того, чтобы впоследствии прибегнуть к помощи НАТО в разрешении конфликта. Он отметил, что подобная «извращенная» трактовка принципа трансатлантической солидарности, несомненно, является шантажом со стороны британского правительства.

Автор: Юлия Стрелкова
#косачев #мэй #скрипаль
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