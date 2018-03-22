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12:42   22 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Савченко предлагала офицерам ВСУ уничтожить руководство Украины — Луценко

Савченко предлагала офицерам ВСУ уничтожить руководство Украины — Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутат Верховной рады Савченко обращалась к офицерам ВСУ летом 2017 года.

По его словам, Надежда Викторовна предлагала совершить теракты против высшего украинского руководства. Савченко предложила офицерам восьмого полка специального назначения вооруженных сил Украины «Березеню, Захарченкову, Лещу, Коту» захватить административные здания, создать хаос, свергнуть конституционный строй и захватить власть, подчеркнул Луценко.

«Получили лично от нее предложение совершить террористические акты для уничтожения высшего руководства», — сказал генпрокурор Украины. 

Автор: Анатолий Кубарев
#украина #савченко #общество #луценко
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