Дворкович не исключает повышение НДФЛ до 15%

Вице-премьер России Аркадий Дворкович не исключает того, что НДФЛ может повыситься с 13 процентов до 15 процентов. Об этом он заявил на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова.

«Не думаю, что разница между 13% и 15% такова, что люди все побегут из страны», — сказал он.

Дворкович отметил, что окончательное решение остается за президентом России Владимиром Путиным. Если правительство согласится на такие меры, то полученные таким образом бюджетные доходы будут направлены на образование и здравоохранение.

Напомним, ранее правительство обсуждало возможность повышения НДФЛ до 15% с введением необлагаемого минимума.