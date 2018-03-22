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12:40   22 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Комитет Верховной Рады поддержал арест Надежды Савченко

Комитет Верховной Рады поддержал арест Надежды Савченко

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил в регламентном комитете Рады с ходатайством об аресте Надежды Савченко.

Члены регламентного комитета Верховной Рады единогласно приняли решение о привлечении к уголовной ответственности, задержании и последующем аресте депутата Савченко.

Парламент планирует принять окончательное решение о судьбе Надежды Савченко уже в четверг.

Савченко подозревается в попытке организации теракта в зале Верховной Рады. Юрий Луценко заявил, что депутат также виновна в сговоре с целью изменения конституционного строя государства силовым путем, в подготовке покушения на президента Украины, а также в ношении и передаче оружия.

Автор: Юлия Стрелкова
#украина #савченко #верховная рада
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