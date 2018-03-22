Проезд по платной трассе Москва — Петербург будет стоить 2000 рублей

Стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Петербурга составит около двух тысяч рублей. Данная стоимость рассчитана на легковые автомобили.

Всего будет четыре тарифные группы. Для автомобилистов, использующих транспондеры «T-pass», предусмотрены скидки.

Трассу М-11 полностью введут в эксплуатацию в 2018 году. Дорога из Москвы в Петербург по ней займет примерно 5,5 часа. Ее протяженность составит около 670 километров. Максимально на трассе можно будет разгоняться до 130 км/ч.