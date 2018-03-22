Памятник строителям Москвы установят в центре столицы

В среду, 21 марта, в ходе заседания Мосгордумы депутат Евгений Герасимов выступил с докладом по вопросу увековечения памяти создателей и строителей столицы.

По его словам, предложение поступило от почетного президента «Фонда ветеранов строителей Москвы». Памятник предложили установить в центре столицы рядом с Кремлем на улице Большая Никитская дом семь.

Интернет-портал «Вечерняя Москва» передает, что «Фонд ветеранов строителей Москвы» полностью оплатит установку монументально-скульптурной композиции. Вопрос согласовали с Москомархитектурой и Департаментом культурного наследия города Москвы. Совет депутатов муниципального округа Арбат положительно отреагировал на идею увековечить память создателей и строителей Москвы.