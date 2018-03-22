Полигон у Волоколамска рекультивируют до середины июня

Решать жалобы жителей на время работ будет вице-премьер администрации Московской области Александр Чупраков.

По решению властей Московской области на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе до полной его ликвидации будет работать факельная установка (система, которая бездымно сжигает выбросы). Таким образом, снимется проблему неприятного запаха.

Факельная установка - один из пунктов дорожной карты по решению ситуации в Волоколамском районе, о которой накануне договорились местные власти и городские активисты. Как рассказала председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека Московской области Марина Юденич, совещание в Доме правительства стало продолжением встречи губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с жителями Волоколамска возле больницы, куда накануне с жалобами на головокружение, слабость, тошноту обратились родители около 60 детей. Местные жители связали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа на полигоне «Ядрово» в ночь на 21 марта.

По последней информации Минздрава Подмосковья, в Волоколамской ЦРБ находятся три ребенка с различными диагнозами, не связанными с отравлением или интоксикацией заражающими веществами. Врачи отмечают удовлетворительное состояние детей. За прошедшую ночь новых обращений в больницу не зафиксировано. Тем не менее, следователи ГСУ СК по Московской области организовали проверку по факту отравления детей, предположительно, после выброса сероводорода на свалке «Ядрово».

По словам Юденич, совещание накануне длилось около четырех часов. Его итогом стала дорожная карта по разрешению ситуации с полигоном, которая возникла не вдруг: газ образует мусор, свезенный на свалку еще пять-десять лет назад. Сильный выброс в ночь на 21 марта произошел из-за резкого падения давления. И хотя места выбросов оперативно были затампонированы чистыми грунтами, проблема требует более глубокого решения. Поэтому местные власти заключили контракт на ликвидацию полигона с голландской фирмой, на счету которой рекультивация 400 свалок по всему миру. По словам губернатора Воробьева, активная фаза рекультивации начнется со следующей недели. 24 марта обещают организовать встречу голландских специалистов с обеспокоенными горожанами.

Среди других решений вчерашней встречи у губернатора: нагрузка на полигон «Ядрово» будет снижена вдвое; ежедневная работа в Волоколамске узких медицинских специалистов (аллергологов, пульманологов, дерматологов и др.); местные жители в режиме реального времени смогут через интернет смогут получать информацию о ситуации на полигоне, данные мониторинга за выбросами вредных веществ; до полной рекультивации полигона (то есть до середины июня) на месте работает специальный представитель губернатора - вице-премьер Александр Чупраков.

О ситуации в Волоколамске докладывают президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.