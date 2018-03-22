Мэр Москвы открыл станции метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная»
Три станции входят в состав второго пускового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.
В четверг, 22 марта, мэр Москвы Собянин открыл станции «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная». Интернет-портал «Вечерняя Москва» передает, что Сергей Семенович наградил строителей и сотрудников метрополитена.
Строить северный радиус Люблинско-Дмитровской линии начали в 2011 году. В сентябре 2016 года ввели участок «Марьина Роща» — «Петровско-Разумовская».
Друзья, интересно как выглядит новый участок метро из кабины машиниста? Прокатитесь первыми от «Селигерской» до «Окружной» ????#Москва #Строительство #Метро #Скоро #Открытие #Селигерская #Окружная #САО #Транспорт #Метро pic.twitter.com/9NkmUOez6U— Александр Милявский (@Milyavskii_MGD) 14 марта 2018 г.