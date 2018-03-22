Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Проезд по платной трассе Москва — Петербург будет стоить 2000 рублей

Проезд по платной трассе Москва — Петербург будет стоить 2000 рублей

 Памятник строителям Москвы установят в центре столицы

Памятник строителям Москвы установят в центре столицы

Рада хочет лишить Савченко депутатской неприкосновенности

Рада хочет лишить Савченко депутатской неприкосновенности

 Савченко: Тимошенко просила поддержки у главы ДНР Захарченко

Савченко: Тимошенко просила поддержки у главы ДНР Захарченко
Глава МИД Сербии: Переговоры Путина и Трампа могут пройти в Белграде

Глава МИД Сербии: Переговоры Путина и Трампа могут пройти в Белграде

 Китай угрожает ответными мерами США за новые пошлины

Китай угрожает ответными мерами США за новые пошлины
Проезд по платной трассе Москва — Петербург будет стоить 2000 рублей

Проезд по платной трассе Москва — Петербург будет стоить 2000 рублей

 Памятник строителям Москвы установят в центре столицы

Памятник строителям Москвы установят в центре столицы

Рада хочет лишить Савченко депутатской неприкосновенности

Рада хочет лишить Савченко депутатской неприкосновенности

 Савченко: Тимошенко просила поддержки у главы ДНР Захарченко

Савченко: Тимошенко просила поддержки у главы ДНР Захарченко
Глава МИД Сербии: Переговоры Путина и Трампа могут пройти в Белграде

Глава МИД Сербии: Переговоры Путина и Трампа могут пройти в Белграде

 Китай угрожает ответными мерами США за новые пошлины

Китай угрожает ответными мерами США за новые пошлины
11:59   22 Марта 2018
Россия
62

Мэр Москвы открыл станции метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная»

Мэр Москвы открыл станции метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная»

Три станции входят в состав второго пускового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.

В четверг, 22 марта, мэр Москвы Собянин открыл станции «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная». Интернет-портал «Вечерняя Москва» передает, что Сергей Семенович наградил строителей и сотрудников метрополитена.

Строить северный радиус Люблинско-Дмитровской линии начали в 2011 году. В сентябре 2016 года ввели участок «Марьина Роща» — «Петровско-Разумовская».

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #собянин #метро #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов Россия
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов
Тереза Мэй намерена сколотить антироссийскую коалицию. Эксперт рассказал, кто поддержит ее на словах, а кто - на деле.
11:08   22 Марта 2018
64
Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России Россия

Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России

17:06   21 Марта 2018
194
Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет Весь мир

Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет

13:49   21 Марта 2018
110
Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья Россия

Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья

13:44   21 Марта 2018
121
Новости smi2.ru
Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый

Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый

 Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

 Эхо холодной войны

Эхо холодной войны

 ​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины

​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины