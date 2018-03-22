Рада хочет лишить Савченко депутатской неприкосновенности

Регламентный комитет Верховной рады Украины согласен с генпрокурором Украины в мнении о необходимости лишения неприкосновенности, задержания и ареста Савченко.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие имеет «неопровержимые» доказательства планирования внефракционным депутатом Надеждой Савченко теракта в здании парламента. Луценко появился в Раде с представлением на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутата обвиняли в причастности к делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который был задержан с крупной партией оружия во время попытки проникновения на подконтрольную территорию Киева.

Савченко заявила, что вывозила оружие из Донбаса и рисовала планы уничтожения правительственного участка в Киеве. Она добавила, что это «сюрреализм и политическая провокация», ее истинной целью было «показать властям, что они тоже смертны».

В России Савченко была осуждена на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе.