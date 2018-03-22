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11:49   22 Марта 2018
Россия
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Поликлиники в регионах получат два миллиарда рублей на компьютеры и электронную очередь

Поликлиники в регионах получат два миллиарда рублей на компьютеры и электронную очередь

Средства выделены в рамках приоритетного проекта «Электронное здравоохранение», рассчитанного до 2025 года.

Из резервного фонда правительства РФ выделено два миллиарда рублей на внедрение информационных систем в поликлиниках. Как пояснил член трехсторонней межведомственной комиссии по межбюджетным отношениям Михаил Щапов, средства выделены в рамках приоритетного проекта «Электронное здравоохранение», который рассчитан на 2018-2025 годы. Общий объем финансирования программы - 5,62 миллиарда рублей. 

«Исходя из предложенного вчера на обсуждение документа, в 2018 году планируют потратить два миллиарда рублей, из которых 28 миллионов получит Иркутская область. Это будет очень существенной помощью для региона. На сегодняшний день в некоторых медучреждениях оцифрованы менее половины рабочих мест, работу надо продолжать». — отметил Михаил Щапов, представляющий в Госдуме Иркусткую область. 

Выделенные деньги пойдут на покупку оборудования, систем ведения документации, внедрение электронных карточек и электронных очередей в поликлиниках, как в крупных городах, так и в районах.

«Перевод медицинских организаций на электронный документооборот, формирование расписания врачей в цифровом виде, перевод в «цифру» записи на прием можно только приветствовать, — подчеркнул Михаил Щапов. —  В теории это должно повысить качество обслуживания, снизить издержки времени для самих врачей. Однако важно, чтобы средства были потрачены максимально эффективно, а созданные информационные системы были удобны и для врачей, и для пациентов».  

Автор: Мария Владимирова
#россия #правительство #общество #поликлиники #михаил щапов
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