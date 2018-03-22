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Проезд по платной трассе Москва — Петербург будет стоить 2000 рублей

Проезд по платной трассе Москва — Петербург будет стоить 2000 рублей

 Памятник строителям Москвы установят в центре столицы

Памятник строителям Москвы установят в центре столицы

Рада хочет лишить Савченко депутатской неприкосновенности

Рада хочет лишить Савченко депутатской неприкосновенности

 Савченко: Тимошенко просила поддержки у главы ДНР Захарченко

Савченко: Тимошенко просила поддержки у главы ДНР Захарченко
Глава МИД Сербии: Переговоры Путина и Трампа могут пройти в Белграде

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11:34   22 Марта 2018
Россия
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Вице-премьер РФ рассказал о тенденциях экономической политики

Вице-премьер РФ рассказал о тенденциях экономической политики

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что власти не собираются совершать «революционных движений» в экономической политике.

По его словам, власти страны понимают, что «где-то есть проблемы», но в целом правительство «движется правильно». Аркадий Дворкович добавил, что российский лидер Путин в послании Федеральному собранию «достаточно четко об этом сказал».

«У нас нет намерения совершать революционные действия в экономической политике», — заключил вице-премьер РФ.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #политика #дворкович
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