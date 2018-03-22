Вице-премьер РФ рассказал о тенденциях экономической политики

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что власти не собираются совершать «революционных движений» в экономической политике.

По его словам, власти страны понимают, что «где-то есть проблемы», но в целом правительство «движется правильно». Аркадий Дворкович добавил, что российский лидер Путин в послании Федеральному собранию «достаточно четко об этом сказал».