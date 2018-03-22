Глава МИД Сербии: Переговоры Путина и Трампа могут пройти в Белграде

Глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил о готовности Сербии выступить в качестве площадки для встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 20 марта, состоялся телефонный разговор глав РФ и США. В ходе разговора политики, в частности, обсудили развитие взаимоотношений двух стран. Также речь зашла о возможности встречи на высшем уровне. Дадич, в свою очередь, заявил, что Белград может послужить площадкой для этого.

«Сербия как военно нейтральное государство обладает внешнеполитическим потенциалом для того, чтобы принять президентов РФ и США», — добавил Дадич.

Ранее в Белграде проходили переговоры представителей Москвы и Вашингтона по ситуации на Украине.