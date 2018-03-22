Китай угрожает ответными мерами США за новые пошлины

Китай примет ответные меры, в случае если США продолжит процесс ущемления его законных интересов в торговле.

Сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление министерства коммерции КНР.

В министерстве сообщают, что Китай неоднократно заявлял свою позицию против односторонних протекционистских мер США. Китайская сторона не собирается безмолвно наблюдать за нарушением ее законных прав и интересов. Правительство Китая намерено принять необходимые меры для решительной защиты своих интересов.

Трговое ведомство выражает надежду, что США признает взаимную выгоду китайско-американских торгово-экономических отношений. Они рассчитывают, что Америка не будет совершать действий вовред себе и другим.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США рассматривают возможность введения ограничения инвестиций относительно Китая.