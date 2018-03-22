Вылет самолета «Саратовских авиалиний» отменили из-за сработавшей сигнализации

В четверг, 22 марта, во время разбега Як-42 на взлетно-посадочной полосе у самолета сработала предупреждающая сигнализация одного из двигателей.

Пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» выполнял рейс 6В-9532 по маршруту Саратов — Сургут. Во время разбега сработала предупреждающая сигнализация одного из двигателей , поэтому экипаж решил прекратить взлет и самолет вернулся на стоянку.

На борту Як-42 находились семь членов экипажа и 102 пассажира. Предварительно, никто не пострадал. Специалисты проверили двигатель самолета и сам Як-42, но не обнаружили внешних повреждений.