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10:59   22 Марта 2018
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Ряд СМИ отказался работать с Госдумой

Ряд СМИ отказался работать с Госдумой

Радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» отозвали своих журналистов из Государственной думы.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил в своем Telegram-канале, что считает Госдуму небезопасным местом для работы его сотрудников и отзывает своих журналистов.

Также о приостановке работы с Госдумой заявили телеканалы «Дождь», RTVI и холдинг РБК. Газета «Коммерсантъ» сообщила, что больше не будет рассматривать Слуцкого в качестве ньюсмейкера и «ставит точку во взаимоотношениях» с комиссией по этике. 

Напомним, 21 марта появилась информация, что комиссия нижней палаты парламента по вопросам депутатской этики не обнаружила нарушений в поведении Леонида Слуцкого.

Автор: Виктория Разумовская
#госдума #сми #журналисты #эхо москвы #леонид слуцкий
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