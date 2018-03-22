Ряд СМИ отказался работать с Госдумой

Радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» отозвали своих журналистов из Государственной думы.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил в своем Telegram-канале, что считает Госдуму небезопасным местом для работы его сотрудников и отзывает своих журналистов.

Также о приостановке работы с Госдумой заявили телеканалы «Дождь», RTVI и холдинг РБК. Газета «Коммерсантъ» сообщила, что больше не будет рассматривать Слуцкого в качестве ньюсмейкера и «ставит точку во взаимоотношениях» с комиссией по этике.

Напомним, 21 марта появилась информация, что комиссия нижней палаты парламента по вопросам депутатской этики не обнаружила нарушений в поведении Леонида Слуцкого.