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10:39   22 Марта 2018
Весь мир
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Пора представить план урегулирования конфликта в Йемене — представить ООН в РФ

Пора представить план урегулирования конфликта в Йемене — представить ООН в РФ

Давно настало время представить план урегулирования конфликта в Йемене. Гуманитарная помощь Йемену не принесет долгосрочного урегулирования кризиса. Такое заявление озвучил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На слушаниях по ситуации в Йемене Небензя назвал гуманитарную ситуацию в стране катастрофической. По его словам, более 22 миллионов человек нуждаются в помощи, миллионы — голодают. В связи с этим Небензя отметил работу ООН и вклад ближайших соседей — Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.

«Но специфика региональных конфликтов говорит о том, что только гуманитарное содействие не несет жизнеспособных долгосрочных решений», — заявил Небензя.

 

 

 

Автор: Вячеслав Каширин
#оон #политика #йемен #весь мир #небензя #небензя заявил #ситуация в йемене
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