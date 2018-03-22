Пора представить план урегулирования конфликта в Йемене — представить ООН в РФ
Давно настало время представить план урегулирования конфликта в Йемене. Гуманитарная помощь Йемену не принесет долгосрочного урегулирования кризиса. Такое заявление озвучил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
На слушаниях по ситуации в Йемене Небензя назвал гуманитарную ситуацию в стране катастрофической. По его словам, более 22 миллионов человек нуждаются в помощи, миллионы — голодают. В связи с этим Небензя отметил работу ООН и вклад ближайших соседей — Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
«Но специфика региональных конфликтов говорит о том, что только гуманитарное содействие не несет жизнеспособных долгосрочных решений», — заявил Небензя.