Глава Минобрнауки ответила на критику нового стандарта по литературе

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева считает, что прежняя система не давала равных возможностей для всех учеников.

По ее словам, новый проект обеспечит единое образовательное пространство и позволит детям беспрепятственно обучаться на любом этапе в любой российской школе. В понедельник, 19 марта, объединение учителей «Гильдия словесников» раскритиковало новый стандарт по литературе, разрабатываемый Минобрнауки.

Педагоги считают, что новые образовательные стандарты лишат школу вариативности построения программ и излишне перегрузят учеников. Васильева ответила, что в «Гильдии словесников» «стыдливо умалчивают», что 2/3 произведений — стихотворения.

«Начинают визжать и кричать, как вы убрали вариативность и (хотите) ввести 235 произведений с пятого по девятый классы», — сказала глава Минобрнауки.

Васильева добавила, что в авторы письма, возможно, хотят, чтобы выбор произведений в десятом классе был безграничен.