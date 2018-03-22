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10:43   22 Марта 2018
Россия
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Глава Минобрнауки ответила на критику нового стандарта по литературе

Глава Минобрнауки ответила на критику нового стандарта по литературе

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева считает, что прежняя система не давала равных возможностей для всех учеников.

По ее словам, новый проект обеспечит единое образовательное пространство и позволит детям беспрепятственно обучаться на любом этапе в любой российской школе. В понедельник, 19 марта, объединение учителей «Гильдия словесников» раскритиковало новый стандарт по литературе, разрабатываемый Минобрнауки.

Педагоги считают, что новые образовательные стандарты лишат школу вариативности построения программ и излишне перегрузят учеников.  Васильева ответила, что в «Гильдии словесников» «стыдливо умалчивают», что 2/3 произведений — стихотворения.

«Начинают визжать и кричать, как вы убрали вариативность и (хотите) ввести 235 произведений с пятого по девятый классы», — сказала глава Минобрнауки.

Васильева добавила, что в авторы письма, возможно, хотят, чтобы выбор произведений в десятом классе был безграничен.

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #минобрнауки #школа #васильева #литература
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