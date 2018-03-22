Резкий запах вновь ощущается рядом с Волоколамском

При подъезде к Волоколамску опять ощущается резкий неприятный запах. Отмечается, что в самом городе его не чувствуется.

Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, местные жители стали жаловаться на запах от полигона «Ядрово». Предположительно там произошел выброс свалочного газа. На полигоне введен режим ЧС. В больницу после этого обратились 57 детей. Пятерых из них госпитализировали.

На данный момент Роспотребнадзор не выявил превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе.