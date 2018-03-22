Опубликовано видео из провинции Хасака, превратившейся в руины по вине ИГ и SDF

Главной целью «Демократических сил Сирии» и США является расширение контроля над территориями и захват нефтяных и газовых месторождений на востоке Сирии.

Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, побывавший в деревнях Бадия эль-Альва, Кашкаш и Заяйнат в провинции Хасака, которые были разрушены боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.ред.)

Хасака — это область на северо-востоке Сирии. Названные поселения располагаются вдоль трассы Эс-Сувар — Аш-Шаддади. Их удаленность от американской базы составляет всего 14 километров, если считать от Бадии эль-Альвы.

Все эти территории подконтрольны курдским вооруженным формированиям из состава «Демократических сил Сирии» (SDF — прим.ред.), которым США помогали занять эту местность во время проведения операции «Буря Джазиры» в период с октября до начала ноября 2017-го года. «Буря Джазиры» была развернута с целью освобождения бассейна реки Хабур от террористов ИГ.

Пожилая местная жительница рассказала корреспонденту ФАН, что террористы ИГ пришли на их землю, разрушили дома мирного населения и оставили людей без крова.

После «освобождения» от террористов в данных деревнях, как и в других регионах, занимаемых курдскими войсками, появились органы местного самоуправления. Однако работы по восстановлению построек, которые были разрушены или уничтожены во время боевых действий, так и не были начаты.

Это говорит о том, что «Демократические силы Сирии» и поддерживающие их США преследуют вовсе не миротворческие цели. Данный факт лишний раз служит доказательством того, что альянс сил вооружённой оппозиции Сирии совместно с Америкой добиваются расширения контроля над территориями с целью захвата нефтяных и газовых месторождений на востоке Сирии.