Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Проезд по платной трассе Москва — Петербург будет стоить 2000 рублей

Проезд по платной трассе Москва — Петербург будет стоить 2000 рублей

 Памятник строителям Москвы установят в центре столицы

Памятник строителям Москвы установят в центре столицы

Рада хочет лишить Савченко депутатской неприкосновенности

Рада хочет лишить Савченко депутатской неприкосновенности

 Савченко: Тимошенко просила поддержки у главы ДНР Захарченко

Савченко: Тимошенко просила поддержки у главы ДНР Захарченко
Глава МИД Сербии: Переговоры Путина и Трампа могут пройти в Белграде

Глава МИД Сербии: Переговоры Путина и Трампа могут пройти в Белграде

 Китай угрожает ответными мерами США за новые пошлины

Китай угрожает ответными мерами США за новые пошлины
Проезд по платной трассе Москва — Петербург будет стоить 2000 рублей

Проезд по платной трассе Москва — Петербург будет стоить 2000 рублей

 Памятник строителям Москвы установят в центре столицы

Памятник строителям Москвы установят в центре столицы

Рада хочет лишить Савченко депутатской неприкосновенности

Рада хочет лишить Савченко депутатской неприкосновенности

 Савченко: Тимошенко просила поддержки у главы ДНР Захарченко

Савченко: Тимошенко просила поддержки у главы ДНР Захарченко
Глава МИД Сербии: Переговоры Путина и Трампа могут пройти в Белграде

Глава МИД Сербии: Переговоры Путина и Трампа могут пройти в Белграде

 Китай угрожает ответными мерами США за новые пошлины

Китай угрожает ответными мерами США за новые пошлины
11:08   22 Марта 2018
Россия
64

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

Тереза Мэй намерена сколотить антироссийскую коалицию. Эксперт рассказал, кто поддержит ее на словах, а кто - на деле.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после громкого и бездоказательного обвинения России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, намерена убедить другие страны Евросоюза усилить критику Москвы, а также выслать российских дипломатов по примеру Лондона. По данным агенства Bloomberg, британский премьер намерена выступить перед лидерами ЕС с заявлением, в котором назовет Россию «главной угрозой всей Европе».

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета Дмитрий Леви в комментарии ИА «Политика Сегодня» , отметил, что понятие доверия в международных отношениях -  один из главных инструментов. 

«Не всегда стороны готовы искать, слушать аргументы. Если есть некие союзники, которым вы доверяете, вы автоматически встаете на их сторону. В этой связи вполне возможно, что некоторые европейские государства тоже предпримут дипломатический демарш в виде высылки отдельных российских дипломатов», — отметил эксперт. 

По его мнению, максимальная вероятность повторения подобного сценария - в странах Северной Европы: Швеции, Норвегии, Ирландии. «Локомотивы» Евросоюза —  Франция и Германия — скорее всего, воздержатся от таких действий. 

«В высылке дипломатов нет реальной пользы для государств. Она ничего не меняет. Достаточно внешнеполитических заявлений о поддержке демонстрации солидарности с Лондоном. Тем более, что ситуация неоднозначна. Новая информация по делу Скрипаля поступает в очень ограниченном объеме», — сказал Леви. 

На словах большинство стран ЕС поддержали Великобританию. Однако не все. Так, Греция, Венгрия, Италия, Кипр потребовали предоставить четкие доказательства причастности России к инциденту.

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта из Солсбери. Оба были без сознания. В правительстве Великобритании утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. Выступая в парламенте, Тереза Мэй заявила, что к отравлению «с высокой вероятностью» причастна Россия, но никаких доказательств тому нет. Тем не менее, Лондон принял решение выслать 23 российских дипломата и заморозить двусторонние контакты на высоком уровне. Москва ответила зеркально, объявив персонами нон-грата 23 сотрудника английского МИД.  

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения Великобритании «притянуты за уши».  

Автор: Мария Владимирова
#россия #великобритания #политика #тереза мэй #дело скрипаля
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов Россия
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов
Тереза Мэй намерена сколотить антироссийскую коалицию. Эксперт рассказал, кто поддержит ее на словах, а кто - на деле.
11:08   22 Марта 2018
64
Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России Россия

Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России

17:06   21 Марта 2018
194
Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет Весь мир

Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет

13:49   21 Марта 2018
110
Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья Россия

Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья

13:44   21 Марта 2018
121
Новости smi2.ru
Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый

Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый

 Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

 Эхо холодной войны

Эхо холодной войны

 ​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины

​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины