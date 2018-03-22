Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

Тереза Мэй намерена сколотить антироссийскую коалицию. Эксперт рассказал, кто поддержит ее на словах, а кто - на деле.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после громкого и бездоказательного обвинения России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, намерена убедить другие страны Евросоюза усилить критику Москвы, а также выслать российских дипломатов по примеру Лондона. По данным агенства Bloomberg, британский премьер намерена выступить перед лидерами ЕС с заявлением, в котором назовет Россию «главной угрозой всей Европе».

Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета Дмитрий Леви в комментарии ИА «Политика Сегодня» , отметил, что понятие доверия в международных отношениях - один из главных инструментов.

«Не всегда стороны готовы искать, слушать аргументы. Если есть некие союзники, которым вы доверяете, вы автоматически встаете на их сторону. В этой связи вполне возможно, что некоторые европейские государства тоже предпримут дипломатический демарш в виде высылки отдельных российских дипломатов», — отметил эксперт.

По его мнению, максимальная вероятность повторения подобного сценария - в странах Северной Европы: Швеции, Норвегии, Ирландии. «Локомотивы» Евросоюза — Франция и Германия — скорее всего, воздержатся от таких действий.

«В высылке дипломатов нет реальной пользы для государств. Она ничего не меняет. Достаточно внешнеполитических заявлений о поддержке демонстрации солидарности с Лондоном. Тем более, что ситуация неоднозначна. Новая информация по делу Скрипаля поступает в очень ограниченном объеме», — сказал Леви.

На словах большинство стран ЕС поддержали Великобританию. Однако не все. Так, Греция, Венгрия, Италия, Кипр потребовали предоставить четкие доказательства причастности России к инциденту.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта из Солсбери. Оба были без сознания. В правительстве Великобритании утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. Выступая в парламенте, Тереза Мэй заявила, что к отравлению «с высокой вероятностью» причастна Россия, но никаких доказательств тому нет. Тем не менее, Лондон принял решение выслать 23 российских дипломата и заморозить двусторонние контакты на высоком уровне. Москва ответила зеркально, объявив персонами нон-грата 23 сотрудника английского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения Великобритании «притянуты за уши».