Facebook не установил связи России с Wired — Цукерберг

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что связь между Россией и британской аналитической компанией Cambridge Analytica не обнаружили.

Об этом сообщает издание Wired. Cambridge Analytica работала на действующего президента Америки Дональда Трампа.

Цукерберг в ходе интервью заявил, что Facebook не установил связи России с Cambridge Analytica. Он рассказал, что компания проверяет какие действия совершало IRA (Агентство интернет-исследований — прим.ред.), однако пока что все проверки связи не выявили. Он отметил, что не утверждает, что ее нет, но Facebook ее не обнаружил.

Напомним, что СМИ сообщали о том, что Cambridge Analytica обманным путем получила личные данные 50 миллионов пользователей Facebook. Компания с помощью специального приложения собирала данные пользователей якобы для того, чтобы составить психологические портреты избирателей США.

Федеральный телеканал Британии Channel 4 утверждал, что Cambridge Analytica, работавшая на Трампа во время предвыборной кампании, вмешивалась в выборы по всему миру.