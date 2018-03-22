Савченко: Тимошенко просила поддержки у главы ДНР Захарченко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко лично встречалась с главой ДНР Александром Захарченко и просила у него поддержки.

Об этом сообщает «360». По словам Савченко, она узнала об этом, когда сама поехала в ДНР на переговоры. Тимошенко на Донбассе поддержки не получила.

«Ей вспомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку», — добавила Савченко.

Напомним, Надежду Савченко могут привлечь к уголовной ответственности и отправить на принудительное обследование в психиатрической клинике. Член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал копии представления Генпрокуратуры по этому поводу.