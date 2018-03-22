США выделят Украине 200 миллионов долларов

Власти Соединенных Штатов Америки выделят Киеву 200 миллионов долларов в качестве военной помощи. Об этом гласит проект бюджета США на текущий год.

Известно, что до пятницы, 23 марта, обе палаты Конгресса США примут бюджет, чтобы правительство не осталось без финансирования. Данный проект бюджета должен подписать президент страны Дональд Трамп.

Ранее Пентагон уже одобрил поставки оружия украинской стороне, включая ракетные комплексы «Джавелин». По словам главы Украины Петра Порошенко, государство получит вооружение уже в 2018 году.