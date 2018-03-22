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9:30   22 Марта 2018
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Forbes составил рейтинг самых надежных банков в России

Forbes составил рейтинг самых надежных банков в России

Forbes опубликовал топ-100 надежных банков России 2018 года. Лидером рейтинга стал Росбанк. Второе место занимает «Юникредит банка», а третье - Райффайзенбанк. 

Отмечается, что банки, попавшие в прошлогодний рейтинг, не были лишены лицензий и пережили зачистку финансового сектора. Напомним, в прошлом году первое место занял Сбербанк, в этом году он занимает четвертую позицию. 

Самыми надежными банками также признаны Ситибанк, «Нордеа», ВТБ, «Альфа-банк» и Россельхозбанк. Авторы рейтинга обратили внимание, что в 2017 году в группе банков с наивысшей надежностью было четыре госигрока, а теперь их стало пять.

 

Автор: Виктория Разумовская
#рейтинг #банки #forbes #финансы
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