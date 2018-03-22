Россия предложила КНДР упростить визовый режим между двумя странами
Глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил КНДР упростить визовый режим для россиян.
Он напомнил, что Россия одна из первых признала независимость КНДР, а дипломатическим отношениям двух стран исполняется уже 70 лет. Галушка также рассказал об интересе россиян к КНДР, в связи с чем и предложил властям КНДР подумать об упрощении визового режима между странами.
Министр также отметил, что Россия уже начала работать над упрощением въезда жителей КНДР в Россию. Граждане КНДР могут по электронной визе посетить Анадырь, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск.