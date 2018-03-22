Россия, Казахстан и ОАЭ расширят сотрудничество в космической деятельности

На Байконуре состоялась встреча представителей космических ведомств России, Казахстана и ОАЭ. На ней стороны подписали договор о расширении сотрудничества в космической деятельности.

Также была достигнута договоренность о создании в апреле текущего года рабочей группы для подробной работы над возможными совместными проектами на Байконуре.

Сообщается, что встреча прошла в преддверии запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08», который доставит на МКС очередную экспедицию.