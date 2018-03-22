Минобороны: Названия для нового вооружения РФ определятся 22 марта

На сайте Министерства обороны России в четверг, 22 марта, в 20:00 завершится голосование за названия нового российского вооружения, в частности, лазерного комплекса, крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата.

В тройку лидеров названий для боевого лазерного комплекса вошли «Василиск», «Пересвет» и «Блик», для крылатой ракеты — «Пальмира», «Сюрприз» и «Буревестник», а для подводного аппарата — «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».

Отмечается, что за девять дней конкурса свои голоса оставили более 7,6 миллиона человек.