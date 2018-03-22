Токио ожидает развития диалога с Москвой перед поездкой Абэ в Россию

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что Токио надеется на развитие диалога с Москвой на разных уровнях в связи с запланированным на конец мая визитом премьер-министра Синдзо Абэ в Россию.

Генсек напомнил, что Япония и Россия являются значимыми партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 21 марта прошла встреча глав МИД, на которой обсуждались, в том числе мирный договор и ситуация вокруг Корейского полуострова.

Сообщается, что Япония станет почетным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая.