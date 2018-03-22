Екатеринбуржец прописал в своей квартире 20 тысяч иностранцев

В Екатеринбурге мужчина прописал у себя в квартире около 20 тысяч иностранцев за десять лет. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Как отмечается, в городской прокуратуре опросили мужчину, являющимся фигурантом уголовного дела. Он сообщил, что почти за десятилетний период зарегистрировал около 20 тысяч иностранцев. Свои действия он объяснил тем, что оказывал юридические услуги гражданам с получением соответствующего вознаграждения.

Подчеркивается, что мужчине принадлежит в квартире только 16 квадратных метров. Мужчина прописывал приезжих временно, по месту пребывания, а не по месту жительства.

Прокуратура потребовала от городского управления МВД активизировать расследование уголовного дела.