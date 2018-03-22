МЧС: В Петербурге в четверг ожидается ветер 15 метров в секунду

Снег и сильный ветер ожидаются в Петербурге в четверг. Об этом сообщает городской главк МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидается снегопад, местами сильный. Метеорологическое явление приведет к налипанию мокрого снега.

Усилится юго-западный и западный ветра. Порывы достигнут 7-12, местами 15 метров в секунду.

Ведомство не рекомендует автолюбителям оставлять машины под деревьями и ходить далеко от рекламных щитов и шатающихся сооружений.