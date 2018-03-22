СМИ: В Москве бывший проект Полонского подключат к реновации

На Кутузовском проспекте в Москве территория квартала «Триумфальный» может быть передана под реновацию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации газеты, квартал будет передан на реализацию городских программ. О том, что это может произойти, сообщили два источника в правительстве Москвы и один из бывших участников проекта.

Проект бизнесмена Сергея Полонского «Кутузовская миля» был начат в 2001 году. Он превратился в долгострой с чередой судебных тяжб. В 2008 его строительство приостановлено. Летом минувшего года Полонского приговорили к пяти годам за хищение у дольщиков «Кутузовской мили».