Снег в Москве растает к концу апреля

В Москве снег растает на ранее второй декады апреля. Об этом заявила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Синоптик сообщила РИА «Новости», что в черте столицы снег растает не раньше второй декады апреля. При этом за городом это может случиться только в конце апреля.

Также Волосюк рассказала, что высота снежного покрова в столице в полтора раза превышает средние многолетние значения. По ее словам, на текущей неделе Москву ожидают осадки смешанной фазы. Синоптик отметила, что несмотря на плюсовую температуру, снег таять не будет.