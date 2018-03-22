За минувший год экспортные объемы московской экономики возросли

Экспортные объемы столичной экономики в минувшем году увеличились на 4,1 процента. Об этом сообщает пресс-служба Городского агентства управления инвестициями.

Как отмечается, в товарном сегменте экспорт увеличился на 3,5 процента, в секторе услуг - на 6,5 процента. Общий объем экспорта российской столицы составил более 9,8 триллионов рублей.

Также отмечается, что наибольший рост показали высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности. Экспорт химической промышленности вырос на 30 процентов, производство машин и оборудования - на 26, производство автомобилей и аэрокосмический сектор - на 17 процентов.