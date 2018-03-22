В Москве смертность среди трудоспособного населения упала на 38 процентов

Москва является лидером по темпу прироста длительности жизни. Об этом заявил заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Согласно его данным, в 2017 году уровень смертности среди жителей Москвы трудоспособного возраста снизился на 38 процентов. При этом средняя продолжительность жизни по итогам прошлого года составила 78 лет.

Печатников заявил, что Москва является мировым лидером по темпам прироста продолжительности жизни. Он отметил, что ни один регион России не может похвастаться такими результатами