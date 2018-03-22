В Таиланде около 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом

На северо-востоке Таиланда двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима в среду вечером. Автобус с 50 пассажирами направлялся из провинции Чантхабури в Саконнакхон.

Представитель полиции Джирават Прайунсаб заявил, что в результате ДТП автобус слетел с дороги и перевернулся, а грузовик врезался в дерево. Точные причины аварии не установлены, в ближайшее время водителя допросят полицейские.

По данным полиции, 15 человек скончались на месте. Пострадали 35 человек, их уже направили в ближайшие госпитали.