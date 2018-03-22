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Конгресс США вложил в проект бюджета борьбу с влиянием России

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6:25   22 Марта 2018
Весь мир
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Конгресс США вложил в проект бюджета борьбу с влиянием России

Конгресс США вложил в проект бюджета борьбу с влиянием России

Американский конгресс планирует потратить 250 миллионов долларов на борьбу с российским влиянием. Об этом говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год.

В бюджете отмечается, что средства пойдут на работу фонда по противостоянию российскому влиянию и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности между этими странами и США и НАТО,

РИА «Новости» со ссылкой на документ сообщает, что финансовые средства также будут потрачены на «программы по укреплению демократии в РФ».

Ранее стало известно, что партии в Конгрессе США достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год.

Автор: Олег Королев
#конгресс сша #российское влияние #бюджет сша
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