Конгресс США вложил в проект бюджета борьбу с влиянием России

Американский конгресс планирует потратить 250 миллионов долларов на борьбу с российским влиянием. Об этом говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год.

В бюджете отмечается, что средства пойдут на работу фонда по противостоянию российскому влиянию и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности между этими странами и США и НАТО,

РИА «Новости» со ссылкой на документ сообщает, что финансовые средства также будут потрачены на «программы по укреплению демократии в РФ».

Ранее стало известно, что партии в Конгрессе США достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год.