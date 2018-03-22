СМИ: Великобритания пытается убедить страны ЕС выслать российских дипломатов

Британские власти пытаются убедить европейских союзников после последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщается, спецслужбы Великобритании делятся секретными сведениями по поводу расследования, чтобы убедить другие страны последовать примеру Лондона. Агентство отмечает, что британский премьер Тереза Мэй намерена заявить участникам саммита Евросоюза о том, что Россия является не стратегическим партнером, а стратегическим противником, представляющим «долгосрочную угрозу».

Неделю назад Мэй сообщила высылке из Великобритании 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля и его дочери в Солсбери