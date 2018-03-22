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5:45   22 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: Суд над обвиняемыми в крушении MH17 может пройти заочно в Голландии

СМИ: Суд над обвиняемыми в крушении MH17 может пройти заочно в Голландии

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине может пройти без обвиняемых. Об этом сообщил глава Совместной следственной группы расследования трагедии, голландский прокурор Фред Вестербеке.

В интервью газете The Australian он сообщил, что комиссии бы хотелось, чтобы на скамье подсудимых оказались предполагаемые преступники. При этом если их не смогут разыскать или арестовать, то существует возможность суда без участия обвиняемых.

Прокурор отметил, что в уголовном кодексе Голландии есть специальная статья, которая позволяет преследовать в судебном порядке тех, кто сбил самолет. Он отметил, что максимальное наказание за уничтожение самолета, приведшее к человеческим жертвам - пожизненное заключение. 

Вестербеке отметил, что ССГ будет настаивать на нем, однако не исключено, что могут быть предъявлены обвинения в предумышленном или непредумышленном убийстве.

Нидерландский прокурор отказался называть подозреваемых, сославшись на то, что расследование продолжается.

Автор: Олег Королев
#украина #mh17 #малайзийский boeing
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