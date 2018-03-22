Американский сенатор встретился с российским послом в США

Американский сенатор Рэнд Пол встретился с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сенатора.

Отмечается, что встреча Пола и Антонова прошла продуктивно. На ней обсуждались вопросы расширению сотрудничества в отношении борьбы с терроризмом и ситуации вокруг КНДР. Подчеркивается, что Пол регулярно встречается с послами в качестве участника комитета сената по международным делам,

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что Антонов и Пол обсудили отношениям между странами, перспективу межпарламентского диалога, а также вопросы глобальной и региональной безопасности