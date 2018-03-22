Трамп объявит в четверг торговые меры в отношении Китая

Американский лидер Дональд Трамп объявил о торговых мерах против Китая. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается, в 12:30 (19:30 мск) будет подписан меморандум «о борьбе с китайской экономической агрессией». Об этом упомянуто в ежедневном расписании Трампа.

Накануне представитель пресс-службы президента Радж Шах сообщил, что Трамп считает правительство КНР ответственным за кражу технологий и интеллектуальной собственности, а также манипулирование рынком в США. В свою очередь в Пекине отвергли обвинения Вашингтона и призвали американского лидера не поддаваться эмоциям.