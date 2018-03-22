Российское посольство в США требует доказательств обвинений по делу Скрипаля

Российское посольство в США требует от Госдепа доказательств по обвинений по делу Скрипаля. Об этом сообщается в заявлении дипмиссии.

Как отмечается, российских дипломатов удивили некомпетентные суждения официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт. В посольстве задались вопросом, давно ли она стала специалистом в области химоружия и беспринципным следователем.

Диппредставительство РФ настоятельно просит Вашингтон предоставить доказательства упомянутых «незаконных действий» России. В противном случае российское посольство требует признаться в их отсутствии и извиниться.

Отмечается, что любая «силовая риторика» в диалоге с Россией контрпродуктивна.