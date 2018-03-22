Президент Эстонии выступит с речью на русском языке

Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступит в субботу на русском языке. Об этом пишет Sputnik Эстония.

Как отмечается, выступление произойдет на таллинской конференции TEDxLasnamäe «Коллективный разум». В своей речи Кальюлайд расскажет о том, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе. Мероприятие будет проходить на русском языке с эстонскими субтитрами.

Ранее президент Эстонской Республики заявляла, что эстонцы и русские являются одной общиной. Она призвала сосредоточиться на том, что объединяет два народа, а не на их различиях. Также Кальюлайд выразила намерение общаться с русскоязычными жителями страны на их родном языке.