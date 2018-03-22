Ростуризм сообщил о рекордном туристическом потоке в России в минувшем году

Ростуризм сообщил о рекордном турпотоке за прошлый год. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ведомство.

В прошедшем году туристические поездки по стране совершили более 81 миллиона человек. Среди них были как иностранцы, так и россияне.

Внутренний поток турпоток составил 56,5 миллиона человек. Из иностранцев в Россию въехало 24,5 миллиона человек. Самыми популярными регионами стали Москва, Петербург и Кубань.

Издание отмечает, что показатель 2017 года является рекордным по меньшей мере с 2010 года. Сообщается, что суммарный турпоток вырос на 20 процентов.